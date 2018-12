Beauty Naturkosmetik ist in Hamburg stark gefragt

Gründerin Melanie Stein mit Produkten ihrer Naturkosmetik-Marke U are Ok. Immer mehr Firmen setzen auf Kosmetik ohne oder mit möglichst wenig Chemie.

Start-ups wie U are Ok bieten die Produkte genauso an wie Budnikowsky. Einheitliches Gütesiegel gefordert.