Zahlreiche Fluggäste warten am Münchener Flughafen am Terminal 2 auf ihre Flüge.

So groß wie in diesem Jahr war das Chaos am Himmel lange nicht. Jetzt hat sich das Verbraucherministerium eingeschaltet. Das Ergebnis: Passagiere sollen ihre Entschädigung bald einfach per App beantragen.