Eine Million "Schwalben" wurden in der DDR gebaut - bis heute hat das Kleinkraftrad viele Fans in Ost und West.

Eine Million "Schwalben" wurden in der DDR gebaut - bis heute hat das Kleinkraftrad viele Fans in Ost und West. Das Münchner Start-up Govecs hoffte mit seiner elektrischen Neuauflage der "Schwalbe" auf einen Höhenflug an der Börse. Doch das hat nicht geklappt.