Ferienbeginn in Belgien Streik am Brüsseler Flughafen: Mehr als 100 Flüge betroffen

Aufgrund eines spontanen Streiks von Gepäckarbeitern bilden sich am Brüsseler Flughafen lange Schlangen.

Letzter Schultag und dann schnell in den Urlaub - ein kurzfristiger Streik am wichtigsten Flughafen Belgiens durchkreuzt die Pläne vieler Reisender. Kommt es noch am Wochenende zu einer Einigung?