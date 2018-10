Gepäckabfertigung gestört Mehr als 130 Flüge wegen Streiks in Brüssel gestrichen

Der spontane Streik am Flughafen Brüssel hatte am frühen Donnerstagabend begonnen und sollte den Angaben zufolge bis Samstagmorgen um 6.00 Uhr dauern.

Plötzlich stehen die Bänder still: Am Brüsseler Flughafen hat ein spontaner Streik einen Großteil der Gepäckabfertigung lahmgelegt. Reisende mussten ihre Koffer am Boden zurücklassen.