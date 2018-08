Eine Video-Überwachungskamera zeichnet sich am vor einer Lampe als dunkle Silhouette ab.

Kameras an der Decke, Spähsoftware auf dem Dienstcomputer oder Ortung per GPS: Die Überwachungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz sind vielfältig. Doch haben die Daten auch vor Bundesrichtern Bestand, wenn es um Kündigungsverfahren geht?