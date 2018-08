Deutschland-Takt Bahn will mit neuem Fahrplanmodell endlich püktlicher werden

Eine Anzeigetafel im Frankfurter Hauptbahnhof kündigt "erhebliche Verspätungen und Zugausfälle" an.

Immer zur vollen Stunde halten am Hauptbahnhof die ICE, egal welche Richtung - so in etwa könnten sich Fahrgäste einen Takt-Fahrplan merken. Doch von heute auf morgen kommt der nicht.