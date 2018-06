DaWanda gibt auf – Verkäufer sollen zu US-Konkurrent ziehen

Der Onlineshop DaWanda bot seit 2006 selbstgemachte Produkte an. Foto: imago stock&people / imago/Lichtgut

Berlin/Brooklyn. DaWanda war ein Urgestein unter den Onlineshops für Geschenke und handgefertigte Produkte. 2006 gegründet, listete der Marktplatz zuletzt etwa vier Millionen Artikel. Im Jahr 2017 fanden rund zwei Millionen Käufer und mehr als 70.000 aktive Verkäufer auf der Plattform zusammen. Dennoch ist nun Schluss.

Wie DaWanda am Samstag in einer Pressemitteilung bestätigte, geht der Shop und damit die Website www.dawanda.com zum 30. August offline. „Wir mussten uns in den letzten Jahren zunehmend eingestehen, dass es uns alleine nicht gelingen wird, das Wachstum weiter voran zu treiben“, räumt Gründerin Claudia Helming darin ein.

Aus trotz erfolgreicher Veränderungen

Als Teil dieser Vereinbarung will DaWanda seine Verkäufer ermutigen, ihre Shops zu Etsy überzusiedeln. Laut dem Unternehmen wird zurzeit ein Tool entwickelt, mit dem Verkäufer ihre Shops zum bisherigen Konkurrenten umziehen können, samt aktuellen Angeboten und Shop-Bewertungen. „Etsy teilt viele Werte und Ideale mit DaWanda“, kommentierte Helming die Vereinbarung mit dem US-Unternehmen. „Ich bin zuversichtlich, dass unsere Community als Teil von Etsy weiter gedeihen wird“, so die DaWanda-Gründerin.

Im vergangenen Jahr hatte das DaWanda im Kampf gegen schlechte Umsätze etliche Veränderungen eingeleitet. Der Onlineshop entließ rund 60 Mitarbeiter und stellte seine Geschäfte neu auf. 2017 stellte das Unternehmen zudem nach sieben Jahren sein Gebührenmodell um. Die Neurungen brachten Verbesserung – der Umsatz legte im Vergleich zum Vorjahr um 21,4 Prozent auf 16,4 Millionen Euro Umsatz zu. Warum das Unternehmen nun dennoch aufgibt, ist nicht klar.

Shops sollen ab Juli an Etsy übertragen werden

Der frühere Konkurrent Etsy jedenfalls kann sich freuen: „Deutschland ist seit langem einer von Etsys geografischen Hauptmärkten, kommentierte Josh Silverman, CEO von Etsy. Mit der Vereinbarung könne das Unternehmen seine Reichweite in Deutschland und Mitteleuropa weiter ausbauen.

In den kommenden Monaten wollen Etsy und DaWanda daran arbeiten, einen nahtlosen Übergang für Käufer und Verkäufer zu gewährleisten. Ab dem 2. Juli sollen DaWanda-Verkäufer ihre Shops, Artikel sowie Shop-Bewertungen kostenfrei importieren können. (nsa)

