Hamburger Firma verliert Namen nach 135 Jahren

Hamburg. Ende einer Traditionsmarke in der Schiffbauzuliefer-Industrie: Das Hamburger Unternehmen Noske-Kaeser, seit mehr als 135 Jahren als Spezialist für Klimatechnik und Brandschutz auf Schiffen bekannt, verliert seinen Namen. Wie das Unternehmen mitteilte, wird es bei der Hamburger Schiffbaumesse SMM im Herbst erstmals unter dem Namen des neuen Eigentümers auftreten, Engie Axima.

Wie das Abendblatt berichtete wurde Noske Kaeser Ende 2017 nach fast zehn Jahren in der Insolvenz vom französischen Engie-Konzern gekauft. Nach der Eingliederung des Unternehmens mit seinen rund 200 Mitarbeitern, davon 150 am Stammsitz Hamburg, erfolgt jetzt der letzte Schritt der Fusion: der Namenswechsel. Robert Ferdinand Noske hatte 1879 eine Fabrik zum Bau von Lüftungsanlagen gegründet. 1979 fusionierte das Unternehmen mit dem Spezialisten für Klimatechnik, Anton Kaeser. Heute hat das Unternehmen Niederlassungen in Indien, Malaysia, Australien und Neuseeland.

