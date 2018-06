Maschinenbauer: Export gewinnt an Tempo

Die Lieferungen deutscher Maschinenbauer in die USA haben in den ersten vier Monaten um 7,5 Prozent zugelegt. Foto: dpa

Frankfurt/Main. Deutschlands Maschinenbauer haben trotz der Verschärfung von Handelskonflikten ihr Exporttempo erhöht. In den ersten vier Monaten stieg die Ausfuhr von Maschinen "Made in Germany" nominal - einschließlich Preiserhöhungen - gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro.

Die stärksten Zuwächse verbuchte die exportorientierte deutsche Schlüsselindustrie in den USA und China, wie der Branchenverband VDMA in Frankfurt mitteilte.

Die Lieferungen in die USA legten um 7,5 Prozent zu. Im China-Geschäft gab es ein Plus von 16,4 Prozent. Allerdings werde der Zuwachs im Vergleich zu den Raten des vergangenen Jahres (22,6 Prozent) wie erwartet allmählich kleiner. "Dennoch können die Exporte nach China weiter steigen, da die Volksrepublik mit ihrer Initiative "Made in China 2025" einen wachsenden Bedarf an qualitativ hochwertigen Maschinen aus Deutschland hat", erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Die Lieferungen in die Partnerländer der Europäischen Union (EU) legten zwar nur um 1,7 Prozent zu. Die Zahlen seien allerdings vorläufig. Sie dürften in den nächsten Monaten noch stark nach oben korrigiert werden, erklärte der VDMA. Die Einfuhr von Maschinen nach Deutschland wuchs - vor allem wechselkursbedingt - lediglich um 1,5 Prozent auf 23,7 Milliarden Euro.

Sorgen bereiten den Maschinenbauern die vor allem von den USA angeheizten Handelskonflikte mit China, der EU und anderen Ländern. Zölle und andere Handelshemmnisse können exportorientierte Unternehmen hart treffen. Mehrere Wirtschaftsforschungsinstitute senkten auch wegen des Streits ihre Konjunkturprognosen für Deutschland. Eine Ausweitung von Handelsbarrieren sei zu einem nicht mehr vernachlässigbarem Risiko geworden, warnte das Ifo-Institut.

( dpa )

