Neue Filialen bei Karstadt, Lohn-Einschnitte bei Kaufhof

Düsseldorf. Der Warenhauskonzern Karstadt arbeitet sich langsam aus der Krise. Erstmals nach rund 30 Jahren plant das Unternehmen neue Filialen.

"In den kommenden Wochen ist bereits die Grundsteinlegung für das neue Haus im Tegel-Center in Berlin", sagte Karstadt-Chef Stephan Fanderl dem "Handelsblatt" (Donnerstagsausgabe). "Dazu kommt ein zweites Haus in der Hauptstadt, das wir bis Ende des Jahres eröffnen werden." Konkurrent Kaufhof hat dagegen die größten Hürden bei der Neuausrichtung noch vor sich.