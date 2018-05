Aktie sackte ab Spotify steckt trotz Zuwachs Abo-Kunden tief in roten Zahlen

Die ersten Quartalszahlen von Spotify nach dem Börsengang enttäuschen die Anleger. Gewinne sind nicht in Sicht, die Aktie sackte am Donnerstag ab. Eine wichtige Kennzahl in der Bilanz fiel aber positiv aus.