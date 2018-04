Containerumschlag im Hamburger Hafen: Bei dem seit Jahren anhaltenden Wirtschaftsaufschwung in Deutschland mehren sich nach Einschätzung der Forscher die Risiken.

Wirtschaftsaufschwung hält an Altmaier stellt neue Konjunkturprognose vor

Berlin. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) stellt heute in Berlin die neue Konjunkturprognose der Bundesregierung vor.

Bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts Ende Januar war die geschäftsführende Regierung von einem Wachstum von 2,4 Prozent für 2018 ausgegangen.

Laut der "Rheinischen Post" wird die Bundesregierung ihre Wachstumsprognose für 2018 leicht von 2,4 auf 2,3 Prozent senken, wie die Zeitung vorab unter Berufung auf Regierungskreise berichtete. Für das kommende Jahr hebe sie ihre Prognose von 1,7 Prozent etwas an.

Führende Wirtschaftsforschungsinstitute hatten in der vergangenen Woche ihre Prognose für dieses und nächstes Jahr leicht angehoben. Die Forscher erwarten nun für das laufende Jahr 2,2 Prozent Wirtschaftswachstum und für das kommende Jahr 2,0 Prozent. Im Herbst hatten sie noch mit einem Plus von 2,0 und 1,8 Prozent gerechnet.

Bei dem seit Jahren anhaltenden Wirtschaftsaufschwung in Deutschland mehren sich nach Einschätzung der Forscher die Risiken. In den Unternehmen gebe es bereits eine hohe Kapazitätsauslastung, die zuletzt noch einmal gestiegen sei. Die Firmen sehen aber einen Mangel an Fachkräften als immer größeres Problem. Ein Risiko sei auch der laufende Handelskonflikt mit den USA.

( dpa )

