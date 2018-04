Versicherung lässt Bewerber von Sprach-Software auswählen

Hannover. Der Versicherer Talanx setzt bei der Suche nach Führungskräften auf neuartige Software, die binnen weniger Minuten durch Sprachuntersuchungen Persönlichkeitsanalysen von Bewerbern erstellt.

Die Ergebnisse kommen nach Konzernangaben zu über 90 Prozent an das heran, was Psychologen mit Tests in tagelanger Arbeit bei Assessment Centern herausfinden. Bei Talanx geht bis 2025 ein großer Teil des Managements in Rente. Zu den Unternehmen, die das Programm einsetzen, gehört neben Talanx die Flughafengesellschaft Fraport oder die Zeitarbeitsagentur Ranstadt.