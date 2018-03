Anleger scheuen vor Ostern das Risiko

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

Frankfurt/Main. Kurz vor dem Osterwochenende halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zurück. Nach turbulenten Tagen stieg der Dax im frühen Handel um 0,27 Prozent auf 11.973,51 Punkte.

Der Leitindex verharrte damit weiterhin unter der Marke von 12.000 Punkten. Für die verkürzte Börsenwoche zeichnete sich ein moderates Plus von 0,7 Prozent ab.

In Fernost verbuchten die wichtigsten Aktienmärkte Kursgewinne. Von der Wall Street gab es hingegen keine klaren Trendvorgaben. Als positiv wertete Christian Schmidt von der Helaba, dass der Dax am Vortag nicht mehr auf ein neues Tief gefallen sei. "Insofern besteht moderates Aufwärtspotenzial", sagte der Analyst.

Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,35 Prozent auf 25.439,21 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte umt 0,34 Prozent auf 2491,16 Zähler zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,18 Prozent auf 3337,32 Zähler nach oben.

Die Aussicht auf einen Mega-Deal in der weltweiten Autoindustrie stützte die Kurse auch der deutschen Autobauer. Die bereits miteinander kooperierenden und über Kreuz aneinander beteiligten Hersteller Renault und Nissan wollen nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg komplett fusionieren. Das trieb Renault-Aktien in Paris um 4,6 Prozent nach oben. In ihrem Fahrwasser legten auch VW-Papiere um 1,9 Prozent zu. Die Aktien von BMW und Daimler verteuerten sich jeweils um gut 1 Prozent.

Im TecDax griffen Anleger bei den Titeln zu, die Geschäftsergebnisse veröffentlicht hatten. So stiegen die Papiere der Software-Entwickler RIB und Nemetschek um 4,7 beziehungsweise 2,3 Prozent. Aktien des österreichischen IT-Anbieters S&T legten nach laut Händlern "exzellenten" Zahlen um 4,4 Prozent zu.

