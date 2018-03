P&R-Gruppe pleite: Auch Hamburger sind betroffen

Hamburg. Bei der Verbraucherzen­trale Hamburg häufen sich Anfragen von Kunden der insolventen P&R-Gruppe, die Schiffscontainer als Anlageobjekte vermittelt hat. "Die Anleger fürchten um ihr Geld und wollen jetzt unseren Rat", sagt Gabriele Schmitz von der Verbraucherzentrale Hamburg. Betroffen sind mehr als 50.000 Anleger bundesweit. Bei einer möglichen Schadensumme von insgesamt 3,5 Milliarden Euro könnte noch die Pleite des Windkraftbetreibers Prokon übertroffen werden. Damals standen 1,4 Milliarden Euro Anlegergelder auf dem Spiel.

Die Container wurden an die Anleger verkauft und über eine Verwaltungsgesellschaft an Reeder weltweit vermietet. Die Anleger profitierten von den Mietzahlungen und ihnen wurde in Aussicht gestellt, dass P&R die Container am Ende der Vertragslaufzeit zurückkauft. Der vorläufige Insolvenzverwalter Michael Jaffé will jetzt den Betrieb der P&R-Firmen weltweit fortführen, um Einnahmen zu erzielen und ein Verwertungskonzept zu erstellen. In welcher Höhe Rückflüsse an die Anleger möglich sind, hänge von der Marktentwicklung ab und sei noch nicht absehbar, so Jaffé. Die Containerbranche ist seit Jahren unter Druck, weil der Zuwachs an Containern die Nachfrage überstieg.