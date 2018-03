Erfolg bei Betriebsratswahl VW: Osterloh kann Betriebsratschef in Wolfsburg bleiben

Bernd Osterloh war bei der Betreibsratswahl Spitzenkandidat auf der Liste der IG Metall und will sich wieder zum Vorsitzenden des Betriebsrats wählen lassen.

Krisenerprobt und wortgewaltig: VW-Betriebsratsboss Osterloh kann oberster Arbeitnehmervertreter in Wolfsburg bleiben - wenn auch mit leichten Verlusten. Bekannt ist er für deutliche Ansagen in Richtung Konzernspitze, auch in unruhigen Zeiten.