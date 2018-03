Euro-Finanzminister beraten über stockende Währungsreformen

Die Euro-Finanzminister kommen in Brüssel zusammen, um über drängende Reformen im Banken- und Wirtschaftssektor zu beraten.

Seit Monaten herrscht in der Euro-Zone an der Reformfront Stillstand. Ein Grund ist die langwierige Regierungsbildung in Berlin. Hinzu kommen die nach wie vor großen Differenzen. Und nach der Italien-Wahl wird die Kompromisssuche nicht gerade leichter.