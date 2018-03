Flug-Autos sind die Highlights beim Genfer Autosalon

Genf. Beim Autosalon in Genf stehen ausnahmsweise Fahrzeuge im Mittelpunkt, die in bestimmten Situationen gar nicht mal so gut auf der Straße liegen. Gleich mehrere Hersteller zeigen Autos, die auch fliegen können.

So zeigt Audi mit mehreren Kooperationspartnern den Prototyp Pop Up Next. Auf das Dach des Elektrofahrzeugs lässt sich eine Drohne montieren, die dann das gesamte Fahrzeug inklusive Insassen befördern kann. Dieses Auto passt genau in die Debatte, die die kommende Staatsministerin Dorothee Bär (CSU) unfreiwillig angestoßen hatte. Sie hatte auf die Frage nach digitalen Neuerungen im "heute journal" im ZDF Flugtaxis angesprochen. Das Audi-Konzept zielt unter anderem genau auf den Einsatz im Taxigeschäft.

Auf dem Autosalon in Genf zeigen die Hersteller ihre neuen Spitzenmodelle. Geschwindigkeit darf dabei nicht fehlen. Der Zenvo TSR-S ist ein Sportwagen aus Dänemark – regulär immerhin bis zu 325 Stundenkilometer schnell. Wir zeigen weitere Präsentationen. Foto: Peter Löschinger / dpa-tmn

Audi-Chef Rupert Stadler präsentiert den neuen Audi A6. Die Messe findet vom 8. bis 18. März in der Schweiz statt. Rund 180 Aussteller zeigen 900 Modelle, die Veranstalter erwarten 700.000 Besucher. Foto: Uli Deck / dpa

BMW zeigt einen neuen X4. Foto: Uli Deck / dpa

Schneller SUV: Der BMW Alpina XD3 mit über zwei Tonnen schafft es in 4,6 Sekunden von Null auf Tempo 100. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn

Ein Kompakt-SUV von der Toyota-Tochter: Der Lexus UX ist wahlweise als Hybridmodell oder reiner Benziner bestellbar. Foto: Thomas Geiger / dpa-tmn



Der elektrisch betriebene Smart EQ Fortwo Cabrio kommt bereits im Frühjahr zu den Händlern. Foto: Uli Deck / dpa

Volkswagen bringt den Bulli zurück auf die Straße. Der Wolfsburger Konzern will bis 2022 den I.D. Buzz serienmäßig produzieren – ein Elektrobus, der optisch an den klassischen Bulli erinnert. Der Wagen wird von zwei E-Motoren angetrieben und kann ein Spitzentempo von 160 Stundenkilometern erreichen. Foto: Robert Hradil / Getty Images

Mercedes hat das Tuch vom AMG G 63 gezogen: Die 585 PS starke Sportversion des Geländeklassikers leistet 430 Kilowatt ist bis zu 240 Kilometer pro Stunde schnell. Foto: Uli Deck / dpa

Schnell wie eine Rakete: Der Corbellati Missile soll über 500 Kilometer pro Stunde schnell sein, was er bald auf einem Salzsee in den USA beweisen soll. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn

Der Name ist Programm: Brabus zeigt in Genf den 800er auf Basis des Mercedes-AMG E 63 S 4MATIC+ mit satten 800 PS unter der Haube. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn



Italdesign ist mit dem Zerouno Duerta Roadster vertreten, der in einer Kleinstserie von fünf Stück auf den Markt kommen wird. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn

Beim Genfer Autosalon wird am zweiten Pressetag der Toyota GR Supra Racing Concept präsentiert. Foto: Uli Deck / dpa

Futuristisch: Der Smart Vision EQ fortwo. Foto: Uli Deck / dpa

Ein Hauch von SUV: Der Peugeot „Rifter“ surft erkennbar auf der Modewelle. Das Innenraumkonzept mit viel Platz und Flexibilität bleibt gegenüber dem Vorgänger „Partner“ dagegen unverändert. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn

Bereits ausverkauft: Der McLaren Senna mit 588 Kilowatt und 800 PS starkem V8. Der britische Hersteller hat den Zweitürer als Hommage an die 1994 tödlich verunglückte Formel-1-Legende Ayrton Senna auf die Räder gestellt. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn



Der stärkste V8 in der Firmengeschichte: Ferrari zeigt in Genf den 488 Pista mit 720 PS. Das Modell kann in 7,6 Sekunden auf Tempo 200 stürmen. Foto: Nicolas Blandin / dpa-tmn

Im Mittelpunkt des Messeauftritts: Der erstmals gezeigte SKODA VISION X, der einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Modellpalette im SUV-Segment bietet. Foto: Martin_Sznapka / obs

Vom Hersteller Carver kommt hingegen eine Mischung aus Flugzeug und Auto. Auf dem Dach des PAL-V Liberty sind Rotoren angebracht. Sind diese jedoch zusammengeklappt, wirkt es als würde der Fahrer einen überdimensionierten Ski-Koffer durch die Gegend befördern.

Neben diesen futuristischen Modellen gab es aber auch gefälligere Neuheiten – etwa von Sportwagenherstellern. Die Highlights sehen Sie im Video (oben). (ac)

