Grüne Plaketten – Viele Autofahrer ignorieren Umweltzonen

Tausende Autofahrer fahren bundesweit ohne grüne Plakette in Umweltzonen. Allein in Berlin gibt es rund 65.000 Verstöße jährlich.

Mehr als 65.000 Mal sind im vergangenen Jahr Autofahrer in Berlin erwischt worden, die verbotenerweise in die Umweltzone der Stadt gefahren sind.

Berlin. In vielen Städten drohen künftig Diesel-Fahrverbote – doch schon jetzt sind Tausende Autofahrer nicht mit den vorgeschriebenen Plaketten in den Umweltzonen unterwegs. Dies hat eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergeben. Bundesweit wurden im vergangenen Jahr mehr als 100.000 Fahrer erwischt. In der Regel wird für das Einfahren in eine Umweltzone ohne oder mit einer falschen Plakette ein Bußgeld von 80 Euro fällig. Laut Umweltbundesamt gibt es aktuell 58 Umweltzonen – 57 davon dürfen von Pkw und Lkw nur mit grüner Plakette befahren werden. Ziel der Umweltzonen ist es, die Schadstoffbelastung durch den Verkehr zu reduzieren.

In Berlin machten die Behörden 2017 mehr als 65.000 Autofahrer dingfest, die verbotenerweise in die Umweltzone fuhren, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit. Dabei seien 86 Prozent dieser Verstöße auf Fahrzeuge entfallen, die nicht in Berlin zugelassen waren. Bei wem nur die Plakette fehlte oder wer tatsächlich gegen Abgaskriterien verstoßen hat, werde nicht erfasst, hieß es. 2014 und 2015 lag die Zahl der registrierten Verstöße mit rund 71.000 etwas höher. In Berlin hatten Ende 2017 laut Zulassungsbehörde 1,27 Millionen von 1,31 Millionen Fahrzeugen eine grüne Plakette – und damit 97 Prozent.

17 Umweltzonen in NRW

Die Umweltzone in Berlin umfasst die Innenstadt innerhalb des S-Bahnrings. In dem Gebiet leben etwa eine Million Bürger. Wer in die Umweltzone einfahren möchte, braucht eine grüne Plakette (Stufe 4) oder eine Ausnahmegenehmigung. Die grüne Plakette erhalten Benziner mit geregeltem Katalysator sowie Diesel der Abgasnorm Euro 4 oder besser. Auch für ausländische Fahrzeuge ist die Plakette Pflicht. Die Umweltzonen sind an den Zufahrtsstraßen durch Schilder kenntlich gemacht.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen, in dem es allein 17 Umweltzonen gibt, sind 2017 insgesamt mehr als 63.000 Verstöße regis­triert worden. In Köln waren es etwas mehr als 11.000 Verstöße. In Aachen wurden 29.000 ertappt, allerdings sprach die Behörde nur knapp 11.300 Mal eine Verwarnung oder ein Bußgeld aus. "Aachen ist eine Grenzstadt mit vielen Besuchern aus Holland und Belgien", begründete eine Behördensprecherin das Vorgehen: "Und wir dürfen nicht ins Ausland vollstrecken."

In Bayern sank die Zahl der Verstöße unterdessen kräftig. In München etwa hat sich seit 2012 die Zahl der Autofahrer mehr als halbiert, die ihr Fahrzeug ohne gültige Plakette in der Umweltzone parkten. 2012 waren es 6494 Fälle, 2017 nur noch 2959. Die baden-württembergische Landeshauptstadt Stuttgart ist seit 2008 eine komplette Umweltzone. Dennoch wird oft gegen die Plaketten-Kennzeichnungsverordnung verstoßen. 2017 wurden 26.500 solcher Fälle registriert.

Jede Stadt muss ihren Luftreinhalteplan prüfen

Die Deutschen Umwelthilfe (DUH) begrüßt die Bußgelder bei Verstößen, sagt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer. Er fordert, dass "die Einhaltung der grünen Plakette weiter kontrolliert wird". Die DUH verlangt auch bundesweite Fahrverbote für Dieselautos, die besonders viel Stickoxide ausstoßen.

Umweltzonen dienen vor allem dem Gesundheitsschutz der Anwohner. Europaweit wurden dafür Grenzwerte für die Belastung mit Feinstaub und Stickstoffdioxid festgelegt. Erst vergangene Woche hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, dass bei Überschreitung der Grenzwerte Fahrverbote prinzipiell zulässig seien. Jede Stadt muss aber ihren Luftreinhalteplan auf Verhältnismäßigkeit überprüfen.

Nicht überall wird kontrolliert

"Die Umweltzonen, die es zurzeit in vielen Städten gibt, sind sehr erfolgreich", sagt ein Sprecher des Bundesumweltministeriums unserer Redaktion. Sie hätten dazu beigetragen, dass die Grenzwerte für den gesundheitsschädlichen Feinstaub eingehalten werden. "Die Einrichtung hat bewirkt, dass auch viele ältere Fahrzeuge nachgerüstet wurden und damit die Anzahl der Fahrzeuge, die nicht in die Umweltzonen dürfen, sehr klein ist." Das Ministerium appelliert umso mehr an die Hersteller, die Hardware-Nachrüstung von Dieselautos zur Minderung der Stickoxid-Emissionen vorzunehmen. "Wenn sie rechtzeitig durch die Automobil-Hersteller veranlasst und die Kosten von ihr übernommen werden, bleibt es den Kommunen vermutlich sogar erspart, Einfahrtbeschränkungen anzuordnen."

Wie hoch die tatsächliche Zahl der Verstöße in den einzelnen Städten ausfällt, hat offenbar auch viel mit den lokalen Polizeibehörden zu tun und der Frage, ob die Plaketten überhaupt kon­trolliert werden. So wurden im vergangenen Jahr in Hessen in der Bankenme­tropole Frankfurt am Main rund 12.800 Ordnungswidrigkeitsverfahren in der Sache eingeleitet, während 2017 in Wiesbaden die Zahl bei null lag. Der Grund: In der hessischen Landeshauptstadt werden Verstöße gegen die Umweltzone nicht erfasst, sagte ein Sprecher mit der Begründung: Man wolle den Autofahrern keine zusätzlichen Verkehrsbehinderungen zumuten.

