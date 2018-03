Wirtschaftsverbände begrüßen Ja der SPD zur GroKo

Berlin. Mit Erleichterung haben Wirtschaftsverbände auf die Zustimmung der SPD-Mitglieder zu einer neuen großen Koalition reagiert. Der Außenhandelsverband BGA zeigte sich erfreut, "endlich bald wieder eine stabile, voll handlungsfähige Regierung zu haben".

Es gelte, auch in Deutschland "nun zügig einige Dinge anzupacken, um als Wirtschaftsstandort im internationalen Wettbewerb nicht an Boden zu verlieren", sagte BGA-Präsident Holger Bingmann. Er verwies am Sonntag vor allem auf die Spannungen zwischen den USA und Russland. "Auch mit Blick auf Europa drängt die Zeit." Die SPD-Basis stimmte mit rund zwei Dritteln für den neuen Koalitionsvertrag mit der Union.