Metro startet Verkauf von Mehlwurm-Nudeln

Nudeln aus Buffalo-Mehlwürmer gibt es demnächst in einem Laden in der Metro-Zentrale zu kaufen.

Düsseldorf. Der Düsseldorfer Metro-Konzern hat den Verkauf von Nudeln mit Mehlwurm-Mehl gestartet. Damit werde erstmals in Deutschland ein Lebensmittel mit Insektenproteinen in den Handel gebracht, berichtete das Unternehmen in Düsseldorf.

Die Nudeln werden zum Preis von knapp sechs Euro für die 250 Gramm-Packung zunächst nur in einem Laden der Kette "Emmas Enkel" in der Metro-Zentrale für drei Monate angeboten.

Mit dem Verkauf von Lebensmitteln mit Insekten als nährstoffreiche Proteinalternative sehe sich der Düsseldorfer Konzern als Vorreiter für neue Lebensmittellösungen, sagte Fabio Ziemßen, der das Projekt bei der Metro betreut.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.