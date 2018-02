Untere Lohngruppen holen auf – auch wegen des Mindestlohns

Berlin. Putzfrauen, Verkäuferinnen, Fensterputzer und Millionen von Minijobbern – sie haben sich in den vergangenen Jahren über deutlich höhere Löhne freuen können. Weil die Verdienste der am schlechtesten bezahlten Beschäftigten relativ stark steigen, nehme die soziale Ungleichheit hierzulande neuerdings ab, erklärte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin dieser Redaktion. Ein wesentlicher Grund sei der allgemeine gesetzliche Mindestlohn. Allerdings macht sich diese positive Tendenz vor allem bei den Stundenlöhnen bemerkbar, bei den Monatslöhnen ist sie weniger zu sehen, bei den Jahreslöhnen gar nicht.

Die Studie im neuen Wochenbericht des DIW zeichnet nach, wie unter anderem die Hartz-Reformen einen Grundstein für den aktuellen Beschäftigungsboom legten. Zugleich verdeutlicht sie aber auch, welchen Preis das lange hatte: Ausgerechnet bei denjenigen, die wenig verdienten, sackten die Arbeitslöhne teils dramatisch ab.

13 Prozent mehr für die zehn Prozent mit den niedrigsten Einkommen

Die Zahlen zeigen, wie bei den Bruttostundenlöhnen die Schere während der 1990er- und dann in den 2000er-Jahren immer weiter aufging: Bei Angestellten mit höheren Qualifikationen, etwa Anwälten, Ärzten, Ingenieuren, Gymnasiallehrern und Leuten im mittleren Management, stiegen die Einkommen, während Verkäuferinnen, Gebäudereiniger, Sicherheitsleute und andere in niedrig bezahlten Dienstleistungsjobs weniger Geld bekamen.

Nun aber tut sich auch in den unteren Einkommensgruppen etwas: "Zwischen 2013 und 2016 sind die Bruttostundenlöhne im untersten Dezil erstmals deutlich mit rund 13 Prozent gestiegen", sagt Carsten Schröder, einer der Autoren der Studie. Das "unterste Dezil" bezeichnet diejenigen zehn Prozent der Beschäftigten mit den niedrigsten Einkommen. "Gerade der flächendeckende Mindestlohn dürfte die Spreizung der Bruttostundenlöhne deutlich verringert haben."

Ab 2009 führte die Bundesregierung Lohnuntergrenzen für einzelne Branchen ein, 2015 folgte der allgemeingültige gesetzliche Mindestlohn. Auch dadurch stieg der mittlere Bruttostundenlohn in der Gesamtwirtschaft von 15,75 Euro (2013) auf 16,60 Euro (2016). Von 1992 bis 2010 waren die Löhne des unteren Dezils noch abgerutscht, insgesamt um 15 Prozent.

Auch Beschäftigte reduzieren Arbeitszeit

Auch bei den Bruttomonatslöhnen nimmt die Ungleichheit neuerdings ab, aber nicht so deutlich wie bei den Stundenlöhnen. Der Grund dürfte darin liegen, dass die Arbeitszeit der Beschäftigten teurer wird und deshalb manche Firmen Niedriglohnjobber weniger Stunden arbeiten lassen. Aber auch die Beschäftigten selbst reduzieren ihre Arbeitszeit, wenn sie unter der 450-Euro-Minijob-Grenze bleiben wollen.

Wie groß die Verluste für Arbeitnehmer im Niedriglohnsektor waren, zeigt sich laut DIW besonders an den Monatslöhnen. Im Vergleich zu 1992 sank der mittlere Lohn in der untersten Einkommensgruppe bis 2010 um rund die Hälfte. Der Rückgang war so stark, weil die Leute nicht nur weniger verdienten, sondern auch weniger arbeiteten. Die ärmsten Beschäftigten leisteten 2016 fast zehn Stunden pro Woche weniger als 1992 (26,8 gegenüber 36,4 Stunden).

Wenn man die Ungleichheit zwischen hohen und niedrigen Verdiensten auf das Jahr gerechnet betrachtet, sieht man dabei auch in jüngster Zeit eine leichte Zunahme. Die Erklärung ist hier, dass die Leute mit den höchsten Einkommen überproportional von Sonderzahlungen profitieren, die nur einmal jährlich überwiesen werden. Minijobber erhalten keine Boni.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.