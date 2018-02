Thyssenkrupp: IG Metall legt Votum zu Tarifvertrag vor

Essen. Die IG Metall legt in Düsseldorf das Ergebnis der Abstimmung der Stahlkocher bei Thyssenkrupp über den Tarifvertrag zur Fusion mit der indischen Tata vor.

Das Votum gilt als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer möglichen Neuordnung der Stahlsparte des Essener Industriekonzerns. Rund 20.000 Mitglieder der IG Metall in der Belegschaft waren zur Abstimmung aufgerufen. Sollte sich nur einer der zwölf beteiligten Thyssenkrupp-Standorte gegen den nach wochenlangen Verhandlungen erzielten Kompromiss entscheiden, hat die IG Metall weiteren Widerstand gegen die Fusion angekündigt. Der Einigung waren massive Proteste vorausgegangen.

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft hatten zuvor für ein "Ja" zu dem Tarifvertrag geworben, der unter anderem eine langfristige Beschäftigungssicherung bis zum 30. September 2026 vorsieht. An dem Abbau von bis zu 2000 Stellen in Deutschland und an dem geplanten Firmensitz des Gemeinschaftsunternehmens in den Niederlanden hält Thyssenkrupp dabei fest.

( dpa )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.