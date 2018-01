Spielwarenmesse in Nürnberg

Spielwarenmesse in Nürnberg Spielzeughersteller wollen Naturliebe und Teamgeist wecken

Ein kleiner Junge spielt am Rande der Pressekonferenz zur Spielwarenmesse 2018 im Messezentrum in Nürnberg. Die weltweit größte Spielwarenmesse findet vom 31. Januar bis 4. Februar statt.

Den Termin streichen sich die Spielzeughersteller im Kalender rot an - in wenigen Tagen stellen Branchenakteure aus aller Welt in Nürnberg ihre Neuigkeiten vor. Drei wichtige Trends haben die Veranstalter der Spielwarenmesse schon ausgemacht.