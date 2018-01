IG Metall startet Warnstreikwelle in der kommenden Woche

Frankfurt/Main. Die IG Metall startet am kommenden Montag eine erste große Warnstreikwelle, um in der Metall- und Elektroindustrie höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen.

Schwerpunkte der Aktionen in dem bundesweiten Tarifkonflikt sollen nach Ankündigung der Gewerkschaft zunächst in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg sowie in Berlin, Brandenburg und Sachsen liegen. Bei Porsche in Stuttgart legen die Beschäftigten nach Donnerstag vergangener Woche bereits zum zweiten Mal die Arbeit nieder, um für ihre Ziele zu demonstrieren.