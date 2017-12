Städte machen Druck für den Kampf gegen Diesel-Abgase

Berlin. Der Deutsche Städtetag fordert schnelle Fortschritte und mehr Engagement der Autoindustrie beim Kampf gegen zu viele Diesel-Abgase.

"Wir brauchen kurzfristig messbare Erfolge", sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy am Donnerstag in Berlin. Nur wenn Schadstoff-Grenzwerte tatsächlich eingehalten würden, sei die Gefahr gebannt, dass Gerichte Fahrverbote in Städten erzwingen. Kommen müsse auch eine "Blaue Plakette", um im Fall von Fahrverboten überhaupt zwischen schmutzigen und saubereren Autos unterscheiden zu können - und eben nicht sämtliche Diesel komplett aussperren zu müssen.