Kreisjugendring: Bus voller Spiele fährt wieder los

Mölln. Am Montag, 10. Januar, sind nicht nur für die Schülerinnen und Schüler im Land Schleswig-Holstein die Weihnachts­ferien zu Ende, sondern auch für die mobile Spieliothek des Kreisjugendrings (KJR). Seit mehr als 40 Jahren touren die KJR-Mitarbeiter mit einem Kleinbus über die Dörfer, um Eltern und Kinder mit Gesellschaftsspielen zu versorgen.

Der Kreisjugendring Herzogtum Lauenburg hält mehrere Hundert Spiele bereit

Mehrere Hundert unterschiedliche Gesellschaftsspiele, zumeist in zehn­facher Auflage, hält der Kreisjugendring bereit – angefangen bei A wie „Aquarium“, ein Geschicklichkeitsspiel für Drei- bis Sechsjährige, bis Z wie „Auf Zack“, ein Partyspiel für Jugendliche ab 14 Jahren.

Mit dem kreisweit bekannten gelben Bus geht es in 34 Gemeinden des Herzogtums. In den Gemeinden können dann Familien, Kinder und Jugendliche sich kostenfrei Spiele ausleihen und drei Wochen später zurückgeben. Es kann aber auch vor Ort gespielt werden.

Für die Spielenachmittage vor Ort gilt die 3G-Regel

Aktuell muss man hierfür nachweisen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist (3G-Regel). Für Schüler und Schülerinnen reicht die Bescheinigung der Schule aus, in der bestätigt wird, dass eine regelmäßige Testung erfolgt. Ebenso muss eine entsprechende Maske getragen werden.

Am Montag, 10. Januar, ist die Spieliothek von 15 bis 16.30 Uhr in Linau und von 15 bis 16.45 Uhr in Kuddewörde (Grundschule) zu Gast. In den Süden des Kreises kommt der Spielebus am Donnerstag, 13. Januar: Von 14.30 bis 16.30 Uhr können Spiele im Kulturzentrum Witzeeze (Dorfstraße 16) und der Gülzower Schule (Schlossstraße 7) ausgeliehen werden, von 15 bis 16.30 Uhr im Gemeinderaum der Feuerwache Schulendorf (Birkenallee 1). Am Montag, 17. Januar, ist die Spieliothek dann in Dassendorf (14.30-16.30: Sperberweg 4) und Escheburg (14.30-16.00: Grüppental-Schule, Am Soll 1 a) zu Gast.

Eine Übersicht aller Spiele, die auch vorbestellt werden können, gibt es unter www.kjr-herzogtum-lauenburg.de.