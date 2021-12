Corona Hamburg: Freizeitmesse oohh! fällt ersatzlos aus

Hamburg. Sie sollte eine der ersten großen Publikumsmessen in Hamburg nach knapp zwei Jahren Corona-Pandemie werden und damit auch den Neustart in eine bessere Zukunft der Branche im kommenden Jahr markieren. Doch daraus wird nichts. Die Veranstalter haben die für Mitte Februar 2022 geplante Freizeit- und Reisemesse oohh! in den Hamburger Messehallen abgesagt. Sie fällt komplett aus und ist nun für den 8. bis 12. Februar 2023 geplant.

„Die unsichere Lage, die uns und allen Teilnehmenden derzeit die Messeplanung erschwert, zwingt uns leider dazu, die oohh! FreizeitWelten und ihre Einzelmessen 2022 abzusagen“, erklärte Guido von Vacano, einer der Geschäftsführer der Messe Stuttgart und verwies auf die aktuelle Entwicklung der Pandemie. Die Stuttgarter, die vergleichbare Messen auch in anderen deutschen Städten organisieren, sollten die fünftägige Veranstaltung rund um Reisen, Kreuzfahrten, Fahrrad, Caravaning, Fotografie und Tauchtourismus erstmals federführend durchführen. Deshalb fiel die Entscheidung zur Absage auch in Stuttgart.

Corona Hamburg: Freizeit- und Reisemesse komplett abgesagt

Die derzeit in Hamburg geltende Rechtslage hätte die Messe mit bis zu mehreren Zehntausend Besuchern an fünf Tagen durchaus möglich gemacht. Der wesentliche Grund für die Absage sei das vor wenigen Tagen verabschiedete neue Infektionsschutzgesetz, sagte Verena Baumann, die Sprecherin von Messe Stuttgart dem Abendblatt. „Demnach können die Bundesländer große Veranstaltungen wie eine Messe kurzfristig untersagen.“ Diese Rechtslage führe für Veranstalter und Aussteller zu Unsicherheiten.

„Deshalb haben wir mit der Absage frühzeitig Klarheit geschaffen, bevor alle Investitionen getätigt und Hotelzimmer gebucht worden sind.“ Die Verlegung der auf Reisen und Tourismus ausgelegten Messe in Frühjahr oder Sommer sei keine Option gewesen, so Baumann. Bei den Buchungen von Ausstellern sei man „auf einem guten Weg gewesen, wir sehen aber auch, dass einige Aussteller noch recht zögerlich sind“, sagte die Messe Stuttgart-Sprecherin.

„Wir bedauern natürlich jede Absage oder Verschiebung“, sagte Hamburgs Messechef Bernd Aufderheide und zeigte zugleich Verständnis. „Publikumsveranstaltungen haben es in Zeiten wie diesen schwerer als Fachveranstaltungen.“ Die Hamburg Messe und Congress GmbH plane weiterhin, im ersten Quartal 2022 Messen durchzuführen, betonte Aufderheide. Eine Absage der Gastro-Fachmesse Internorga sei nicht vorgesehen. „Sie wird im März das gesamte Gelände belegen“, sagte der Messechef.