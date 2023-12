Beatrice Egli wird Jurorin bei „DSDS“

„Deutschland sucht den Superstar“ hat Beatrice Egli berühmt gemacht - jetzt kehrt die Schlagersängerin in die Show zurück: Als Jurorin nimmt sie Platz neben Pop-Titan Dieter Bohlen.

Köln. Schlagersängerin Beatrice Egli kehrt gut zehn Jahre nach ihrem Sieg in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ zurück - diesmal als Jurorin. Die 35-Jährige werde bei der Staffel im Frühjahr neben Dieter Bohlen (69) und Pietro Lombardi (31) in der Jury sitzen, schrieb der Sender am Freitag. Den vierten Platz besetzt Rapperin und Influencerin Loredana (28).

Mit Egli war 2013 zum ersten Mal eine Künstlerin mit deutschem Schlager in der Castingshow erfolgreich. Mit ihrem Auftritt als Jurorin wolle sie nun Respekt und Dankbarkeit dafür zurückgeben, dass sie auf der „DSDS“-Bühne ihre Karriere starten konnte, sagte die Schweizerin in einem Video auf rtl.de. „Ich bin neugierig auf die Stimmen Deutschlands.“ Aus einer ganz anderen musikalischen Richtung kommt Rapperin Loredana. Show-Titan Dieter Bohlen freut sich auf die beiden neuen Jurorinnen. „Das wird ganz interessant, weil die beiden natürlich völlig unterschiedliche Meinungen haben werden“, sagte er. Die 21. Auflage der Show habe alle Zutaten für eine „geile Staffel“.

Eigentlich hatte RTL angekündigt, dass die 20. Staffel in diesem Jahr die letzte sein würde. Während die erste Staffel 2002/2003 noch bis zu 15 Millionen Menschen verfolgten, schalteten zuletzt meist nur noch gut zwei Millionen den Fernseher ein. Doch dann kündigte Bohlen überraschend eine Fortsetzung 2024 an. „DSDS“ habe eine „unglaubliche Verbreitung“ über Streaming, auch bei Instagram und Tiktok, sagte er.

Als das „DSDS-Finale“ dieses Jahr bei RTL lief, trat Egli übrigens zeitgleich mit ihrer „Die Beatrice Egli-Show“ in der ARD auf - und lockte damit deutlich mehr Zuschauer vor die Fernseher als das Castingformat.

