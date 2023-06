Leichenfund nach Verschwinden von Schauspieler Julian Sands

Von einer Wanderung im Januar war Julian Sands nicht zurückgekehrt. In der Gegend wurde jetzt eine Leiche gefunden. Auf die Frage, ob es sich dabei um Sands handelt, soll es bald Antwort geben.

Am 13. Januar ist Sands zu einem Ausflug aufgebrochen und nicht zurückgekehrt.

San Bernardino. Gut fünf Monate nach dem Verschwinden des britischen Schauspielers Julian Sands („Zimmer mit Aussicht“) in Kalifornien haben Wanderer in der Berggegend dort eine Leiche gefunden. Sie werde nun identifiziert, teilte das Sheriff-Büro im Bezirk San Bernardino am Samstag (Ortszeit) mit. Mit dem Ergebnis werde im Laufe der Woche gerechnet.

Sands war am 13. Januar zu einem Ausflug in die Gegend um den Mount Baldy nordöstlich von Los Angeles aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Der 65-jährige Schauspieler, laut Medienberichten ein begeisterter Bergwanderer, lebte in der Nähe von Hollywood.

Der Mount Baldy gehört zur San-Gabriel-Gebirgskette und ist knapp 3070 Meter hoch. Das Sheriff-Büro hatte im Januar wegen gefährlicher Wetterbedingungen mit Eis und Schnee vor Wanderungen dort gewarnt.

Sands lange Karriere

In seiner langen Karriere hat Sands neben „A Room With a View“ (Zimmer mit Aussicht) in zahlreichen Filmen und Serien mitgewirkt, etwa „Naked Lunch“, „The Killing Fields“, „Leaving Las Vegas“, „Arachnophobia“, „Smallville“, „24“ und jüngst „What/If“.

Laut einem Bericht der britischen Zeitung „Daily Mail“ vom Sonntag veröffentlichte seine Familie am Freitag erstmals seit seinem Verschwinden eine Erklärung. „Wir behalten Julian weiter in unseren Herzen mit leuchtenden Erinnerungen an ihn als wunderbaren Vater, Ehemann, Entdecker, Natur- und Kunstliebhaber und als einen außergewöhnlichen Künstler“, heißt es darin.

