Jennifer Lopez: Heiratsantrag "im Schaumbad"

New York/Berlin. Die US-Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (52) hat nach eigenen Worten einen Heiratsantrag angenommen. Wer der erwähnte "Liebste" war, verriet die als "J.Lo" bekannte Künstlerin zwar nicht namentlich.

Am Wochenende hatten indes bereits mehrere US-Medien berichtet, dass sich Lopez und ihr Schauspieler-Kollege Ben Affleck (49) verlobt hätten.

"Samstagnacht, als ich an meinem Lieblingsort auf der Welt war (im Schaumbad), kniete mein Liebster nieder und machte mir einen Antrag", schrieb Lopez jetzt in ihrem Newsletter "On the JLo". "Ich war völlig überrumpelt, sah ihm lächelnd und weinend zugleich in die Augen und versuchte, die Tatsache zu begreifen, dass dies nach 20 Jahren noch einmal geschah." Sie habe zunächst kein Wort herausgebracht. Er habe gefragt: "Ist das ein Ja?" Und sie daraufhin: "Ja, natürlich."

Lopez ist seit vorigem Jahr wieder mit Affleck liiert, nachdem die beiden rund 20 Jahre zuvor schon einmal verlobt gewesen waren. Die erste "Bennifer"-Beziehung hatte 18 Monate gehalten, bis zur Lösung der Verlobung im Januar 2004. Zusammen drehten sie zwei Filme - "Liebe mit Risiko - Gigli" und "Jersey Girl" -, die aber beide an den Kinokassen floppten.

In einem weiteren ihrer Newsletter, die Lopez regelmäßig an ihre Fans verschickt, hatte sie ein kurzes, mit Musik unterlegtes Video geteilt, in dem sie emotional wirkt und einen großen, grünen Ring zeigt. Auf Twitter kündigte die 52-Jährige zuvor eine "große Bekanntmachung" an und fügte ihrem Profilnamen ein Diamantring-Emoji hinzu.

In dem neuen Newsletter beschrieb sie nun, "wie alles passierte". Auch dort ist auf mehreren Fotos ein Ring zu sehen - auf einem sitzt sie in Bademantel neben Affleck. Für Lopez wäre es die vierte Ehe, für den drei Jahre jüngeren Affleck die zweite.

