Schlagersängerin Ute Freudenberg an Parkinson erkrankt

Ute Freudenberg will ihr 50. Bühnenjubiläum erst kommendes Jahr feiern.

Durch die Krankheit habe sich ihr Leben in vielen Bereichen verlangsamt, erzählte die 66-Jährige in einer Talkshow. Doch sie will sich von ihr nicht unterkriegen lassen.