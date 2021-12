Weihnachtsaktion Frank Zander verteilt in Berlin wieder Essen an Bedürftige

Berlin. Der Berliner Entertainer Frank Zander (79) verteilt an diesem Montag Weihnachtsessen aus einem Imbisswagen an Bedürftige in Berlin. In der gemeinsamen Aktion mit der Caritas will der Musiker bis zum 17. Dezember Mahlzeiten, Geschenketaschen und Schlafsäcke ausgeben.

Sein traditionelles Weihnachtsessen für Berliner Obdachlose im Neuköllner Hotel Estrel muss wegen der Pandemie erneut ausfallen.

Foodtruck: Promis unterstützen Frank Zander

In der gesamten Woche soll Zander am Caritas-Foodtruck von Prominenten und Politikern unterstützt werden. Erwartet werden unter anderem die designierte Regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey (SPD), der Linken-Politiker Gregor Gysi sowie der Schauspieler Dieter Hallervorden und die Boxsportlerin Regina Halmich.

In Zusammenarbeit mit dem Malteser Hilfsdienst und dem Bezirk Mitte soll es laut einem Sprecher der Caritas außerdem an allen Standorten ein Impfangebot geben.

An diesen Standorten steht Frank Zander mit dem Foodtruck

Montag, 13.12.:

14.30 - 15.45 Uhr, Bahnhofsmission am Ostbahnhof, Erich-Steinfurth-Str. - S-Bahnbogen 8, 10243 Berlin

Dienstag, 14.12.:

16.30 - 18.00 Uhr, Caritas-Wärmestube Tübinger Straße 5, 10715 Berlin, Vorplatz Ecke Bundesplatz

Mittwoch, 15.12.:

14.30 - 15.45 Uhr, Zwölf-Apostel-Kirche, An der Apostelkirche 1, 10783 Berlin, Sackgasse An der Apostelkirche

Donnerstag, 16.12.:

14.30 - 15.45 Uhr, Alexanderplatz am Fernsehturm, Nähe Eingang Fernsehturm

Freitag, 17.12.:

14.30 - 15.45 Uhr, Eva's Haltestelle, Müllerstraße 126, 13349 Berlin, Einfahrt Kongostraße

