"Britney vs Spears" - Trailer zu neuer Netflix-Doku

Eine Woche vor der nächsten Anhörung von Popstar Britney Spears hat der Streaming-Dienst Netflix einen Trailer zur neuen Dokumentation "Britney vs Spears" über den Vormundschaftsprozess veröffentlicht.

"Keine Geheimnisse mehr. Kein Schweigen", heißt es in dem Clip. Die Dokumentation soll demnach am 28. September erscheinen. Regisseurin ist Erin Lee Carr. In dem 90-Sekunden-Clip werden die Fragen aufgeworfen, was während der Vormundschaft vor sich ging und warum diese weiter galt, obwohl es Britney schon besser gegangen sei.

Britney Spears steht seit 2008 unter der Vormundschaft ihres Vaters, nachdem sie wegen privater und beruflicher Probleme einen Zusammenbruch erlitten hatte. Zunächst verwaltete James Spears das Vermögen und die private Anliegen seiner Tochter. 2019 trat er kürzer, blieb aber für die Finanzen zuständig. Für die persönlichen Belange der Sängerin, darunter medizinische Anliegen, ist als Mit-Vormund Jodi Montgomery zuständig. Im September stellte James Spears einen Antrag auf Beendigung der Vormundschaft. Die nächste Anhörung in dem Verfahren ist für den 29. September angesetzt.

Der Fall von Spears hatte unter anderem auch durch die Dokumentation "Framing Britney Spears" im Frühjahr viel Aufmerksamkeit erlangt und heftige Diskussionen vor allem in den sozialen Netzwerken entfacht. Viele Prominente und Fans bekundeten unter dem Hashtag "#FreeBritney" daraufhin ihre Unterstützung für die Sängerin.

