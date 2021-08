US-Justiz Prozess gegen R. Kelly startet in New York

R. Kelly bei einem früheren Gerichtstermin in Chicago zu Unterhaltszahlungen für seine Kinder.

R. Kelly wurde in den 90ern zum Pop-Superstar - doch erste Berichte über sexuellen Missbrauch machten schon damals die Runde. Nun steht der Musiker in New York vor Gericht. Er selbst spricht von Rufmord.