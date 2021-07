Mark Hoppus: "Chemotherapie wirkt"

Der Sänger der US-Rockband Blink-182, Mark Hoppus, hat auf Twiter Fortschritte in der Behandlung seiner Krebserkrankung verkündet.

Los Angeles. Der Sänger der US-Rockband Blink-182, Mark Hoppus, hat positive Neuigkeiten zu seiner Krebserkrankung mit seinen Fans geteilt. "Die Scans deuten darauf hin, dass die Chemotherapie wirkt", schrieb der 49-Jährige am Montag auf Twitter.

"Ich habe noch monatelange Behandlungen vor mir, aber es sind die bestmöglichen Neuigkeiten." Er sei dankbar und verwirrt und fühle sich noch krank von der Chemo der letzten Woche. "Aber das Gift, das die Ärzte in mich pumpen, und die lieben Gedanken und Wünsche der Menschen um mich herum zerstören diesen Krebs. Ich werde einfach weiterkämpfen."

Der Sänger und Bassist hatte Ende Juni über seine Social-Media-Kanäle bekanntgegeben, an Krebs erkrankt zu sein und sich in Chemotherapie zu befinden. "Ich versuche aber, positiv und hoffnungsvoll zu bleiben", schrieb er da. Er könne es kaum erwarten, krebsfrei zu sein und seine Fans in naher Zukunft bei einem Konzert zu sehen.

