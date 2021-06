Flausch-Alarm im Duisburger Zoo: Baby-Koala geboren

Sechs Jahre lang mussten sie im Duisburger Zoo auf Koala-Nachwuchs warten. Jetzt gibt es ein Baby, für das noch ein Name gesucht wird.

Duisburg. Kleine Augen, runde Nase und ganz flauschige Ohren: Im Duisburger Zoo ist ein Baby-Koala geboren worden. Das noch namenlose Männchen wiegt bereits mehr als 500 Gramm und wurde von seiner Mutter - Koala-Dame Yiribana - sogar schon auf dem Rücken getragen.

Beim Wiegen auf einer Waage darf es sich an einem Stoffkoala festhalten. "Die Jungtiere sind es gewohnt, sich im Fell festzuhalten. Der Stoffkoala bietet dem Kleinen Sicherheit", erklärte das Pflegeteam des Zoos in Nordrhein-Westfalen am Mittwoch. Der Mini-Koala sei 225 Tage alt.

Für den Zoo ist der Nachwuchs eine große Sache, da er Yiribana immer wieder "geeigneten Partnern" vorgestellt hatte, aber nichts richtig klappen wollte. Das Weibchen hatte vor sechs Jahren schon einmal Nachwuchs bekommen. Aber erst mit Koala-Männchen Tinaroo, das im März 2020 aus Leipzig gekommen war, gelang der zweite Streich.

Neben Milch bekommt der Mini-Koala in den kommenden Wochen auch immer häufiger Eukalyptus. Vorher allerdings müssen sich nach Angaben des Zoos spezielle Bakterien in seinem Magen-Darm-Trakt ansiedeln. Dieser Vorgang klingt allerdings gar nicht mehr zum Knuddeln. "Jungtiere bekommen den Bakterienstarter von ihren Müttern", erklärte der Zoo. "Diese scheiden einen besonderen Blinddarmkot, den sogenannten Papp, aus, welcher die unbedingt notwendigen Bakterien in hoher Zahl enthält und vom Nachwuchs gefressen wird."

