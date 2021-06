Ewan McGregor ist erneut Vater geworden

Berlin. "Willkommen auf der Welt, kleiner Bruder": Mit diesen Worten haben die Töchter des schottischen Schauspielers Ewan McGregor (50, "Star Wars") ihr neues Geschwisterchen begrüßt.

Dazu postete Tochter Clara am Sonntag bei Instagram ein Foto von sich und dem Neugeborenen, mit den Worten: "Herzlichen Glückwunsch an Papa und Mary - das ist das größte Geschenk." Esther McGregor schrieb: "Willkommen in der Familie, kleiner Laurie." Das Schauspieler-Paar selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Nachwuchs.

Das Baby ist das erste gemeinsame Kind von McGregor und seiner Freundin, US-Schauspielerin Mary Elizabeth Winstead (36). Die beiden lernten sich 2016 am Set der Serie "Fargo" kennen, in der sie ein Gauner-Pärchen spielten. Daraufhin trennten sich beide von ihren vorigen Ehepartnern und wurden offiziell ein Paar. Mit seiner Ex-Frau Eve Mavrakis hat McGregor insgesamt vier Kinder: Clara (25), Jamyan (20), Esther (19) und Anouk (10).

© dpa-infocom, dpa:210628-99-170105/3