Drew Barrymore bringt Lifestyle-Magazin heraus

Schon in Kindertagen träumte Hollywood-Star Drew Barrymore von einem eigenen Magazin.

Schauspielerin Drew Barrymore will ihr eigenes Lifestyle-Magazin mit dem Titel "Drew" herausbringen.

Los Angeles. Die Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie", "E.T. - Der Außerirdische") will ihr eigenes Lifestyle-Magazin mit dem Titel "Drew" herausbringen.

Schon als Mädchen habe sie davon geträumt, erzählte die 46-Jährige in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show". Sie habe damals die Wände in ihrem Zimmer mit Zeitschriftenseiten vollgeklebt. Die erste Ausgabe soll im Juni auf den Markt kommen.

Das Magazin soll sich um Themen wie Schönheit, Essen, Reisen, Leute und Nachrichten drehen. Sie sei ein wenig altmodisch und bringe statt einer digitalen Ausgabe eine Zeitschrift aus Papier heraus, sagte Barrymore. Die Mutter der Töchter Olive (8) und Frankie (6) plant eine vierteljährliche Publikation.

