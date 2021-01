Michael B. Jordan zeigt sich mit Lori Harvey

Michael B. Jordan 2019 in New York.

Los Angeles. Vor zwei Monaten wurde US-Schauspieler Michael B. Jordan (33) von der Zeitschrift "People" zum "Sexiest Man Alive" gekürt - jetzt postet der "Black Panther"-Star erstmals romantische Fotos mit Model Lori Harvey (24). Auf Instagram veröffentlichten beide am Sonntag Partnerbilder, die Harvey mit einem Herz-Emoji versah.

Nach monatelangen Liebesgerüchten habe es Jordan nun offiziell gemacht, schrieb die Zeitschrift "People". Der Schauspieler und das Model waren in den vergangenen Wochen mehrmals zusammen gesehen worden.

Jordan ist durch Rollen in Blockbusterfilmen wie "Black Panther" und dem Box-Drama "Creed" bekannt. Er spielte auch in Indie-Filmen wie "Fruitvale Station" und dem Justizdrama "Just Mercy" mit.

