Kate und William erstmals mit Kindern auf rotem Teppich

London. Bei einem Theaterbesuch haben sich Prinz William und Herzogin Kate (beide 38) zum ersten Mal mit allen drei Kindern auf einem roten Teppich gezeigt.

Der Zweite in der britischen Thronfolge und seine Frau führten den staunenden Nachwuchs in das Palladium-Theater im Londoner West End, wo ein "Pantomime-Stück" aufgeführt wurde. Damit sind in Großbritannien farbenfrohe Aufführungen für Kinder in der Weihnachtszeit gemeint, die nicht unbedingt einen inhaltlichen Bezug zu dem Fest haben.

William und Kate reisten trotz Corona-Pandemie durchs Land

Prinz George (7), Charlotte (5) und Prinz Louis (2) beobachteten auf dem roten Teppich als Elfen verkleidete Schauspieler, bevor sie eine Vorstellung des Stücks "Pantoland" zu sehen bekamen. Aufgeführt wurde es für Mitarbeiter systemrelevanter Berufe und ihre Familien, die damit für ihren Einsatz in der Coronavirus-Pandemie belohnt werden sollten. "Sie alle haben vollen Einsatz gebracht in diesem Jahr und beachtliche Opfer gebracht", sagte William in einer kurzen Ansprache.

William und Kate waren in dieser Woche bereits per Zug durchs ganze Land gereist, um sich bei Menschen in systemrelevanten Berufen zu bedanken. Von den Regionalregierungen in Schottland und Wales wurden Zweifel am Sinn dieser Tour in Zeiten von Einschränkungen für die Bewegungsfreiheit der Allgemeinbevölkerung laut. Premierminister Boris Johnson verteidigte sie jedoch als "höchst wertvoll".