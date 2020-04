Die Sängerin sammelt Geld für Menschen, die sich in der Corona-Krise einsam fühlen. Zwei Millionen Dollar sind bereits gespendet worden.

Spendensammlung Demi Lovato will Fans mit psychischen Problemen helfen

Berlin. Die Popsängerin Demi Lovato ("Sober") will in der Coronakrise Fans mit psychischen Problemen helfen. Sie sammele Geld für Organisationen, die Beratungen via Textnachrichten geben, schrieb die 27-jährige Musikerin auf Instagram.

Über zwei Millionen Dollar wurden demnach bereits für den "Mental Health Fund" gespendet (Stand: Dienstag), fünf Millionen sei das Ziel. Dem Promi-Portal "People" sagte sie, solche Angebote seien sehr wichtig. "Manchmal fühlst du dich wirklich einsam und weißt nicht, an wen du dich wenden oder mit wem du reden kannst", sagte Lovato.

Die Musikerin hat in der Vergangenheit öffentlich über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme gesprochen. Im Juli 2018 war sie in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Danach hatte sie sich in eine Entziehungskur begeben und aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.