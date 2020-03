Udo Lindenberg stößt mit "Feierlikör" auf Frauentag an

Hamburg. Mit einem "Feierlikör" stößt Udo Lindenberg auf den Weltfrauentag und "auf alles was schon erkämpft wurde" an. "no flowers -but lots of power auf allen ebenen" wünschte der Panikrocker am Sonntag bei Twitter. Außerdem "diversity & equal pay, frauenrechte stärken, gewalt u weltweite unterdrückung bekämpfen".

Dazu sei es 2020 höchste Zeit. "ich feier euren mut", schrieb der 73-Jährige und postete ein selbstgemaltes Bild, das ihn selbst zeigt, wie er einer sehr viel größeren Frau zuprostet. "Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau" ist darauf zu lesen.