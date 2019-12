Sebastian Urzendowsky gern auch ohne Smartphone

Sebastian Urzendowsky bei der Verleihung des Nachwuchsfilmpreises "First Steps Award" 2018 in Berlin.

Sebastian Urzendowsky spielt in "Babylon Berlin" die Figur des Max in einer Zeitepoche, in der es noch keine Smartphones gab. Ein Leben ohne Handy könne er sich selbst gut vorstellen, sagte der Schauspieler auf der Premiere zur neuen Staffel.