Carey Hart gratuliert Pink mit Liebes-Posting

Los Angeles. Motocross-Profi Carey Hart (44), Ehemann von US-Popsängerin Pink, hat seiner Frau zum 40. Geburtstag eine besondere Liebeserklärung gemacht.

"Willkommen in den 40ern, Baby. Ich habe 18 Geburtstage mit dir gefeiert, und ich kann sagen, es ist unglaublich, mit dir erwachsen zu werden", schrieb er am Sonntag (Ortszeit) auf Instagram. Und weiter: "Ich bin so stolz auf die Frau, die du geworden bist, schöner als je zuvor. Du bist wahrhaftig wie Wein, der mit den Jahren immer besser wird. Ich liebe dich, Baby, und freue mich auf viele weitere Geburtstage mit dir." Dazu postete er ein Foto, auf dem er seine Frau umarmt.

Seit über zehn Jahren ist das Paar miteinander verheiratet, die beiden haben zwei Kinder: Sohn Jameson kam vor etwa zwei Jahren zur Welt, Tochter Willow wurde im Sommer acht.