Cathy Hummels mag Horrorfilme

Cathy Hummels bei der Premiere von "Once upon a time...in Hollywood" in Berlin.

Berlin. Influencerin Cathy Hummels kann nach eigenen Angaben gut aushalten, wenn Filme mal brutaler sind. "Ich liebe Horrorfilme und auch Psychothriller", sagte sie am Donnerstagabend in Berlin.

"Da streite ich mich auch immer mit meinem Mann, weil er mag immer diese lustigen Schnulzen. Und ich sage: Nee, komm, der härtere Stoff (...) ist gut." Hummels ist mit dem Fußballspieler Mats Hummels verheiratet. Sie besuchte in Berlin die Premiere des neuen Films von Regisseur Quentin Tarantino "Once upon a time... in Hollywood".