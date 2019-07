Justin Bieber und Mariah Carey sorgen für Lacher

Berlin. Immer mehr Prominente versuchen sich an der "Bottle Cap Challenge" und sorgen damit teilweise für Lacher. Bei der Aktion, die seit Wochen durchs Internet geistert, streifen die Teilnehmer mit dem Fuß den Schraubverschluss einer Getränkeflasche so, dass er sich löst und zu Boden fällt. Danach nominieren sie Bekannte von sich, um sich zu beweisen.

Justin Bieber (25) nutzte die Aktion, um erneut Hollywood-Star Tom Cruise (57) herauszufordern. "Das könnte der Kopf von Tom Cruise sein", erklärte der Popstar in einem Clip, den er Montag auf Instagram postete. Danach trat er auf den Schraubverschluss und nominierte nach der gelungenen Aktion seine Frau Hailey und Cruise.

Schon vor einigen Wochen sorgte Bieber für Aufsehen, als er ankündigte, sich mit dem "Mission Impossible"-Star bei einem Mixed-Martial-Arts-Kampf in einem Käfig prügeln zu wollen. Cruise hat bislang noch nicht auf die Provokationen des Kanadiers reagiert.

Pop-Diva Mariah Carey (49) zeigte in einem Clip ebenfalls, wie sie den Verschluss einer Flasche löst - allerdings mit ihrem hohen Gesang. Das Video, das die Sängerin am Sonntag postete, sammelte bei Twitter und Instagram schnell über 18 Millionen Klicks. Auch in Deutschland machen Prominente bei dem viralen Hit mit, darunter Fußballprofi Marco Reus und Teenie-Idol Mike Singer.