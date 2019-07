Oliver Pocher flitzt als Rettungsschwimmer auf den Laufsteg

Berlin. Der Moderator Oliver Pocher hat bei der Berliner Modewoche einen Auftritt als Rettungsschwimmer hingelegt. Mit einer Rettungsboje in der Hand, roter Badeshorts und nacktem Oberkörper flitzte Pocher (41) am Mittwochmorgen auf den Laufsteg.

Dort zeigte das Label Sportalm Kitzbühel gerade eine Bademoden-Kollektion. In "Baywatch"-Manier rannte Pocher bei der Inszenierung auf ein am Boden liegendes Model zu und eilte zur Hilfe. Ganz am Ende sah das Publikum den Komiker auch noch etwas bedeckter:

Zum Abschluss der Modenschau kam Pocher mit buntem Hemd und weißen Shorts auf den Laufsteg.