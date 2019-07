Matthias Schweighöfer schwimmt mit einem Delfin

Demnächst ist er mit "Kursk" wieder im Kino zu sehen, aktuell erholt sich Matthias Schweighöfer jedoch in Frankreich und hat offenbar Spaß: Erst

Matthias Schweighöfer bei einer Benefiz-Gala in München.

Berlin. Der Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer (38, "100 Dinge") ist in seinem Frankreich-Urlaub mit einem Delfin geschwommen. "Waren heute schwimmen mit nem Delfin. In freier Wildbahn. Wahnsinn" schrieb er am Dienstag begeistert auf Instagram und postete dazu zwei Bilder seines Erlebnisses.

Danach stellte er noch ein Spaß-Bild von sich - als Frau verkleidet bei einer Runde Boule - und kommentierte das mit "Fronk...raisch! #vacation". Ab dem 11. Juli ist Schweighöfer in dem internationalen Kinofilm "Kursk" von Regisseur Thomas Vinterberg neben Matthias Schoenaerts, Léa Seydoux, Colin Firth, Peter Simonischek, August Diehl und Max von Sydow zu sehen.